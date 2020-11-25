السعودية اليوم / جامعة جدة تطلق البرنامج المطور للتأهيل للابتعاث



جدة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

أطلق عميد الدراسات العليا بجامعة جدة , الدكتور عبد الله المزروعي اليوم , البرنامج المطور للتأهيل للابتعاث للعام الجامعي الحالي , وذلك عن بعد , وبحضور أكثر من (170) معيداً ومحاضراً بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور المزروعي أن البرنامج يشارك في تقديمه (23) من أعضاء هيئة التدريس عن بعد وبإستخدام نظام البلاك بورد ، ويستمر لمدة أربعة أسابيع ، ويتناول كل أسبوع مناقشة أحد المجاور الهامة التي تعنى بتثقيف المبتعث وتهيئته وتزويده بأنظمة ومراحل الابتعاث ومتطلباته كأهمية المحافظة على الهوية الإسلامية ، إلى جانب تمثيل الوطن وكيف يكون المبتعث سفيراً لبلاده.

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16:04ت م

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