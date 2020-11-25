السعودية اليوم / جامعة جازان تدشن اليوم العالمي للمضادات الحيوية



جيزان 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

دشن معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم ، فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية 2020 .

واطلع معاليه على فعاليات الحملة التوعية التي شملت قسم الصيدلية، والمختبر، وقسم مكافحة العدوى، وما يقدمه كل قسم من التثقيف الدوائي حول المضادات الحيوية والآثار الجانبية لها، وأسباب مقاومة المضادات الحيوية وكيفية انتشارها وتطبيق احتياطات مكافحة العدوى والحد من انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأوضح المشرف العام على المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن إقامة الجامعة للفعالية يأتي في إطار الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية 2020 لزيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات، وفهمها بشكل أفضل، من خلال الاتصال، والتعليم، والتدريب بفاعلية ، مؤكداً أهمية الفعالية في تشجيع الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية، والمسؤولين عن وضع السياسات على اعتماد أفضل الممارسات لتجنب استمرار ظهور حالات العدوى المقاومة للأدوية.

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15:58ت م

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