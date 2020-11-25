- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، سفيرة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا، وسفير دولة نيوزلندا لدى المملكة جيمس مونرو.
وبحث الدكتور "العواد" خلال الزيارتين أوجه التعاون المشترك، لاسيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط المملكة بمملكة هولندا ودولة نيوزيلندا.
كما استعرض العواد جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 03:37 PM
استعرض جهود المملكة في دعمها والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة"العواد" يبحث سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان مع سفيري هولندا ونيوزيلندا
استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، سفيرة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا، وسفير دولة نيوزلندا لدى المملكة جيمس مونرو.
وبحث الدكتور "العواد" خلال الزيارتين أوجه التعاون المشترك، لاسيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط المملكة بمملكة هولندا ودولة نيوزيلندا.
كما استعرض العواد جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.
، "العواد" يبحث سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان مع سفيري هولندا ونيوزيلندا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العواد" يبحث سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان مع سفيري هولندا ونيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.