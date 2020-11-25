شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تقييم الحوادث : التحاف استهدف مبنى عسكري تابع للحوثي في حجة والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور بأن التحالف استهدف هدفا مشروعاً لمبنى عسكري تابع لمليشيا الحوثي في حجة .

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