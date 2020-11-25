السوق المالية ترصد اشتباهات تلاعب وتضليل ومخالفة للنظام

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

​أكدت هيئة السوق المالية أنها رصدت عدد من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات، وتعمل الهيئة على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن هذه الاشتباهات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفين بما في ذلك إحالتهم للنيابة العامة.

وشددت الهيئة على حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة. وتدعو جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، إلى عدم الانسياق وراء أي ارتفاعات غير مبررة أو شائعات أو معلومات غير موثوقة ينشرها أشخاص غير مرخص لهم، بغرض تضليل المستثمرين واستغلالهم لتحريك أموالهم داخل السوق المالية باتجاهات معينة تخدم أهدافهم غير المشروعة.

وتابعت: تؤكد الهيئة على عموم المستثمرين بضرورة الحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها، وأن يبني المستثمر قراراته الاستثمارية وفق هذه المعلومات والبيانات الدقيقة المتوفرة عن الشركات المدرجة ومعرفة قوائمها المالية وكفاءة أعمالها الحالية والمتوقعة مستقبلًا والإفصاحات الدقيقة والاستثمار عبر القنوات المرخصة، كما تؤكد على أهمية تجاهل الشائعات، والبعد عن التعاملات غير المشروعة والتي قد تعرض المستثمر للخسائر أو للمساءلة القانونية”.

وأضافت السوق المالية: يمكن للمستثمرين الحصول على المعلومات الموثوقة من خلال إعلانات وبيانات الشركات المدرجة ومن خلال موقعي هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين. كما تدعو الهيئة إلى توخي الحيطة والحذر ومعرفة ودراسة المخاطر عند الشروع بالاستثمار في الشركات المدرجة.

ولفتت إلى أنه في حال وجود أي ممارسات قد تشكل مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، تهيب الهيئة بالجميع إلى المبادرة بتقديم بلاغ للهيئة من خلال الرابط التالي: هنا.

