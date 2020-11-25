رابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة الجديدة للجنسين والتخصصات…

أعلنت وزارة الحج والعمرة، رسميًا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها للرجال والنساء، تحت بند سلم رواتب الموظفين العام الإدارية من المرتبة الخامسة وحتى التاسعة، من أجل الالتحاق بها للعمل بفروع الوزارة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، لافتة إلى أن التسجيل إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للوزارة، شريطة توافر الشروط والتخصصات ورفع المرفقات المطلوبة من المتقدمين، على أن يتم الإعلان عن النتائج لاحقًا عبر الموقع ذاته.

وظائف وزارة الحج والعمرة

وظائف الرجال وظائف النساء محامٍ مساعد (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

مراقب خدمات (عدد 3 وظائف/ المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

مراقب الحج و العمرة (عدد 10 وظائف/ المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

(عدد 10 وظائف/ المرتبة السادسة/ مكة المكرمة). مراقب حج وعمرة (عدد 7 وظائف/ المرتبة السادسة/ جدة).

مراقب خدمات (عدد 3 وظائف/ المرتبة السادسة/ المدينة المنورة).

مراقب حج وعمرة (عدد 4 وظائف/ المرتبة السادسة/ المدينة المنورة).

خطاط ورسام (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

باحث قضايا (المرتبة السابعة/ مكة المكرمة).

باحث إحصاء (عدد وظيفتين/ المرتبة الثامنة/ مكة المكرمة).

محلل نظم أول (عدد 3 وظائف/ المرتبة الثامنة/ مكة المكرمة).

أخصائي تقنية معلومات (عدد 3 وظائف/ المرتبة الثامنة/ مكة المكرمة).

محامي (المرتبة الثامنة/ مكة المكرمة).

ناسخ آلة (المرتبة الخامسة/ مكة المكرمة).

باحث تدريب وابتعاث مساعد (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

مساح (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

باحث قضايا مساعد (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة). ناسخ آلة (المرتبة الخامسة/ مكة المكرمة).

مساعد إداري (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

مصمم جرافيكس (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

مراقب إنشاءات (المرتبة السابعة/ مكة المكرمة).

باحث تطوير موارد بشرية (المرتبة الثامنة/ مكة المكرمة).

مهندس معماري (المرتبة الثامنة/ مكة المكرمة).

مساعد إداري (المرتبة التاسعة/ مكة المكرمة).

التخصصات المطلوبة للوظائف

خريجي المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها. خريجي الدرجة الجامعية درجة البكالوريوس والماجستير. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية. توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. أسبقية الاختبار القدرة المعرفية (الرجال/ النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

الشروط المطلوبة ورابط التقديم

تتطلب تلك الوظائف مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغي الترشيح مباشرة، ويُشترط لشغل وظائف المراقبين إتقان إحدى اللغات التالية: (أردو- تركي- فارسي- أوزباكستاني)، مع العلم أن التقديم متاح الآن عبر: بوابة التوظيف جدارة، بدءًا من تاريخ 13/ 4/ 1442هـ؛ ويستمر حتى تاريخ 17/ 4/ 1442هـ.