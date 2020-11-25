مكة: القبض على 5 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة من محلات تجارية

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جدة - خالد شويل - صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على (ثلاثة مواطنين ومواطنة ومقيم من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المحلات التجارية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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