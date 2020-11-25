شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير مشعل بن ماجد يستقبل سفير إيطاليا لدى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم (الأربعاء)، سفير إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانتوني، والقنصل العام الإيطالي بجدة ستيفانو ستوتشي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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