شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تضبط موقعاً مخالفاً لتقديم الشيش والمعسلات بالراشدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حوشاً شعبياً في حي الراشدية يتم استغلاله لتقديم الشيش والمعسّلات للمرتادين. وأشارت بلدية الشرائع إلى مصادرة 20 شيشة وإتلاف 57 كغم من مشتقات التبغ، وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرمات البلدية. من جانب آخر تواصل بلدية العتيبية الفرعية رفع مخلفات البناء ونواتج الحفر بمخطط الحمراء بمكة المكرمة، لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة. وشددت البلدية على ضرورة نقل مخلفات البناء والهدم في الأماكن المخصصة لها والتعاقد مع الناقلين المؤهلين تجنباً لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. كما نفذت بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة 12 جولة رقابية لإزالة الجلسات الخارجية وحواجز السيارات المخالفة، وأسفرت الجولات الرقابية عن إزالة 14 موقعاً ومصادرة 800 كغم.إلى ذلك تكثف بلدية الشوقية الفرعية جولاتها الميدانية على المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة، ووقف المختصون بالرقابة الصحية على 135 محلاً، إذ بلغ عدد المحلات المخالفة 45 محلاً، أُغلق منها 13 محلاً، وتم مصادرة 122 كغم من المواد الغذائية التالفة، وجرى أخذ التعهد على 7 محلات بتصحيح أوضاعها.



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