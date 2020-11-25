، شاهد.. "البيئة" تكافح الجراد في الطائف وتدعو للإبلاغ عن التجمعات ،

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واصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف جهوده لمكافحة الجراد بعد رصد عدة مواقع تنتشر فيها أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي الأحمر في المحافظة وخارجها بسبب توافر الظروف البيئية لها.
وأوضح المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف أن فرق المكافحة ممثلة في قسم الصحة النباتية وبمساندة وتعاون مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بجدة تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على تجمعات الجراد الصحراوي مع تكثيف عمليات المسح والاستكشاف لرصد أي تجمعات أخرى في وقت مبكر بما يحقق بمشيئة الله المحافظة على الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية.
ووفقاً لما ذكرته منظمة الاغذية والزراعة "الفاو" حول خطر الجراد الصحراوي على الأمن الغذائي فإن سرباً حجمه 1 كيلو متر مربع يستطيع في يوم واحد تناول كمية من الطعام تساوي ما يتناوله 35000 شخص.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" أو من خلال الرقم المخصص: 0530233560.
وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة الطائف
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 02:34 PM
تكثيف عمليات المسح بعد رصد أسراب كبيرة بالمحافظة وخارجهاشاهد.. "البيئة" تكافح الجراد في الطائف وتدعو للإبلاغ عن التجمعات
واصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف جهوده لمكافحة الجراد بعد رصد عدة مواقع تنتشر فيها أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي الأحمر في المحافظة وخارجها بسبب توافر الظروف البيئية لها.
وأوضح المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف أن فرق المكافحة ممثلة في قسم الصحة النباتية وبمساندة وتعاون مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بجدة تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على تجمعات الجراد الصحراوي مع تكثيف عمليات المسح والاستكشاف لرصد أي تجمعات أخرى في وقت مبكر بما يحقق بمشيئة الله المحافظة على الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية.
ووفقاً لما ذكرته منظمة الاغذية والزراعة "الفاو" حول خطر الجراد الصحراوي على الأمن الغذائي فإن سرباً حجمه 1 كيلو متر مربع يستطيع في يوم واحد تناول كمية من الطعام تساوي ما يتناوله 35000 شخص.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" أو من خلال الرقم المخصص: 0530233560.
، شاهد.. "البيئة" تكافح الجراد في الطائف وتدعو للإبلاغ عن التجمعات ،
المصدر : الخليج 365
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