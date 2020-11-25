شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تنشر فيديو الإطاحة بـ "عصابات الحطب المحلي" في مراعي متفرقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة الأمن العام من ضبط مخالفي نظام المراعي والغابات ، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله .

ونشرت وزارة الداخلية فيديو يوضح ضبط حوالي 108 كجم حطب محلي في الرياض بحوزة 44 مواطن و41 وافد من خلال 50 مركبة .

كما تم ضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي بحوزة مواطن في منطقة المدينة المنورة ، وضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي بحوزة وافد عربي في منطقة الجوف ، وثلاث شاحنات محملة بالحطب المحلي بحوزة مواطن ومقيم لنظام أمن الحدود في المنطقة الشرقية .

ونجحت كذلك في ضبط شاحنات ومركبات محملة بالحطب المحلي بحوزة 6 مواطنين ومقيم ، وتم القبض على جميع المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة