"الداخلية" تنشر فيديو الإطاحة بـ "عصابات الحطب المحلي" في مراعي متفرقة

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة الأمن العام من ضبط مخالفي نظام المراعي والغابات ، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله .
ونشرت وزارة الداخلية فيديو يوضح ضبط حوالي 108 كجم حطب محلي في الرياض بحوزة 44 مواطن و41 وافد من خلال 50 مركبة .
كما تم ضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي بحوزة مواطن في منطقة المدينة المنورة ، وضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي بحوزة وافد عربي في منطقة الجوف ، وثلاث شاحنات محملة بالحطب المحلي بحوزة مواطن ومقيم لنظام أمن الحدود في المنطقة الشرقية .
ونجحت كذلك في ضبط شاحنات ومركبات محملة بالحطب المحلي بحوزة 6 مواطنين ومقيم ، وتم القبض على جميع المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة
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