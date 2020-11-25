شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 15 مخالفة ضريبية خلال جولات تفتيشية في ضباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 15 مخالفة ضريبية خلال جولات تفتيشية على 40 منشأة في قطاع التجزئة بمحافظة ضباء. ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 15 مخالفة ضريبية خلال جولات تفتيشية على 40 منشأة في قطاع التجزئة بمحافظة ضباء. وجاء الجولات بهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة الضريبية، وتمثلت أبرز المخالفات التي تم ضبطها عدم وجود الرقم الضريبي. كما شملت المخالفات عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.

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