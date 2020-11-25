شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل يعلق على تحديث "الخطوط الحديدية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعرب وزير النقل صالح الجاسر عن شكره وتقديره لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - ، بعد الموافقة على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية .
وأكد " الجاسر " أن تحديث الخطوط الحديدية يدشن مرحلة جديدة من تعزيز وتمكين هذه الصناعة العملاقة في المملكة ، ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار وتحسين الإستثمار نظراً لتسهيل عمليات الإنتقال .
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق أمس الثلاثاء على تعدبل نظام النقل بالخطوط الحديدية .
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