شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: كويكب كبير يقترب من الأرض الأحد المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تعتزم الجمعية الفلكية بجدة يوم الأحد القادم رصد اقتراب الكويكب الكبير المسمى بـ" 2000 WO107 " من الأرض. تعتزم الجمعية الفلكية بجدة يوم الأحد القادم رصد اقتراب الكويكب الكبير المسمى بـ" 2000 WO107 " من الأرض. وأوضحت الجمعية أن الكويكب البالغ قطره 500 متر، سيكون في أقرب مسافة من الأرض عند الساعة 8:08 صباحاً بتوقيت المملكة. وأضافت أن الكويكب سيكون على مسافة تعادل 11 مرة المسافة بين الأرض والقمر، وهي مسافة آمنة للغاية ما سيوفر لعلماء الفلك فرصة جيدة لدراسته.

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