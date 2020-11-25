شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق": حالة مطرية مبشرة اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء حالة مطرية مبشرة من اليوم الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل .
وأكد " الزعاق " في فيديو له أن تلك الحالة ستكون على عدة مناطق بالمملكة ، وسبب هذه الحالة الضخ الرطوبي الدافئ القادم من بحر العرب مع الضخ الرطوبي البارد القادم من حوض الببحرالمتوسط وشمال أفريقيا .
وأضاف أن هذه الحالة تؤثر على المناطق الجنوبية الغربية بالمملكة والمناطق الغربية والشمالية الشرقية من الملكة ، وتبد أماراتها اليوم في عدة مدن .
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