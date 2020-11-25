شكرا لمتابعة خبر عن إلزام أمانة مكة بتسليم منحة أرض لورثة مواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ألزمت أمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ حكم صادر عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة يقضي بإلغاء قرار الأمانة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية حيال منح قطعة أرض لورثة رجل أمن بشرطة محافظة جدة سابقاً.
وكشف جد الورثة ووكيلهم، عن تفاصيل القضية قائلًا إن ابنه توفي في حادث مروري تاركاً خلفه ثلاثة أطفال، وكانت له قطعة أرض من ذوي الدخل المحدود، وبعد مراجعة جميع الإجراءات النظامية، تفاجأوا بعدم استخراج تصاريح البناء بحجة أن هناك إجراءات نظامية لم تنته.
وفي السياق نفسه، وجه المواطن شكوى للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وبعد عدة جلسات، صدر حكم بإلغاء قرار الأمانة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية.
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