شكرا لمتابعة خبر عن محمد بن راشد يهنئ الملك سلمان بفوز وزارة التجارة بجائزة أفضل وزارة عربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):

هنأ نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بمناسبة فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية.

وأضاف أن وزارة التجارة في المملكة فازت كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية.

وأكد أن رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية.

يذكر أن الجائز تأتي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.