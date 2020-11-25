شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تقرر تأجيل اختبارات يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضوريًا يوم غد، الخميس، إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.

كما أعلنت تعليق الحضور لمقرات العمل والمباني الجامعية لمدة يومين بدءً من مساء اليوم، الأربعاء، وذلك نظراً لتقارير الأرصاد الجوية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه يوم أمس بوجود تقلبات جوية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تودي إلى جريان الأودية والسيول المنقولة وتساقط البرد على بعض مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل، داعياً الجميع لأخذ الحيطة والحذر.