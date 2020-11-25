ضبط حوش شعبي يتم إستغلاله لتقديم الشيش والمعسّلات في مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حوش شعب في الراشدية يتم إستغلاله لتقديم الشيش والمعسّلات للمرتادين. ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حوش شعب في الراشدية يتم إستغلاله لتقديم الشيش والمعسّلات للمرتادين. وتم مصادرة 20 شيشة، وإتلاف 57كغم من مشتقات التبغ، كما تم إغلاق الموقع، بالإضافة لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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