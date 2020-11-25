صورة نادرة لخادم الحرمين والملك فهد في مطار أورلي قبل 41 سنة

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أظهرت صورة نادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك فهد بن عبدالعزيز أثناء مصافحة إعلامي شهير قبل 41 عاما.

وبينت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1399 هــ \ 1979 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفقة الملك فهد بن عبدالعزيز، أثناء مصافحتهما الصحفي العريق تركي السديري رئيس تحرير صحيفة الرياض الأسبق في مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس. Source slaati





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