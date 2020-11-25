ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني

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تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وقدّم جونسون خلال الاتصال التهنئة بنجاح قمة مجموعة العشرين وحسن تنظيم وقيادة المملكة لأعمال المجموعة هذا العام. كما بُحثت سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات. Source akhbaar24.argaam





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