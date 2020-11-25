فيديو.. حملة رقابية بالرياض ترصد عمالة وافدة تضاعف أخطار المعسل بإضافة الجلسرين

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ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، مخالفات في عدد من محلات بيع منتجات التبغ.

ورصدت الحملة عمالة وافدة تضاعف خطر المعسل بإضافة مادة الجلسرين، بالإضافة إلى مخالفات نكهات الشيشة الإلكترونية غير المطابقة للمواصفات.

وتضمنت المخالفات المرصودة استخدام زجاجات مخصصة لتعبئة السوائل في تعبئة منتجات التبغ بطريقة غير نظامية، بالإضافة إلى ضبط عامل لا يحمل شهادة صحية في أحد المحلات.

Source akhbaar24.argaam

