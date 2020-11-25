فيديو.. محامٍ يحذر من حيلة جديدة لمحامين وهميين ينصبون شباكهم حول ضحايا عمليات الاحتيال المالي

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كشف المحامي المهتم بالشؤون المصرفية، عاصم العيسى، أساليب شبكات الاحتيال لاستهداف أفراد المجتمع في المملكة، مطالبا الجهات المعنية بالكشف عن حجم عمليات النصب التي تمت فيها.

وأجرى، خلال حديثه لبرنامج “تم” على قناة السعودية، تجربة عملية لعمليات احتيال لمحامين وهميين للحصول على بيانات الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات نصب في بعض شركات “الفوريكس” الوهمية.

وكتب العيسى على محرك البحث جوجل “محامي فوريكس”، لتظهر أمامه العديد من النتائج الخاصة بمحامين يدّعون تخصصهم في استرجاع الأموال التي تم الاستيلاء عليها من خلال عمليات النصب، فيما هم يطلبون بيانات الشخص مرة أخرى.

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية قد أطلقت حملة “خلها لك”، للتوعية بضرورة الحفاظ على سرية البيانات المصرفية.

Source akhbaar24.argaam

