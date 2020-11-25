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تمكّنت الجهات المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة من الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في اقتحام المتاجر بمحافظة جدة بعد كسر أقفال الأبواب والاستيلاء على ما تحتويه. وأوضح حساب “سناب الداخلية” أن التشكيل العصابي مكون من 5 أشخاص امرأة و3 مواطنين ووافد يمني من مخالفي نظام أمن الحدود. وبالتحقيق معهم أقروا بارتكابهم 13 حـادثة سرقة، وجرى إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر بينهم امرأة.. الإطاحة بـ 5 أشخاص تورطوا في 13 حـادثة سرقة بجدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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