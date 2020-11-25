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توقع المختص في شؤون الطقس زياد الجهني، أن تبدأ اليوم (الأربعاء)، الحالة الجوية “سقيا”، وأن تستمر لعدة أيام. وقال الجهني إن “سقيا” تشمل الكتلة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي شديد البرودة، مشيراً إلى أن سحب النفيض والرباب والديم الشتوية ستكون حاضرة. كما توقع الجهني أيضاً توافر الرطوبة في جميع الطبقات البنائية، مبيناً أن هذا سيلعب دوراً أساسياً في شدة وغزارة السحب الممطرة ليلاً ونهاراً خلال الـ 3 أيام المقبلة. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر “الجهني”: الحالة الجوية “سقيا” تبدأ اليوم وتستمر لعدة أيام وهذه سماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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