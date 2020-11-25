أعلن الغرامة المالية.. الأمن البيئي: 4 «احتياطات» عند إشعال النار بالمتنزهات

أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات، مشيرة إلى العقوبات التي يتم اتخاذها عند مخالفة تلك الاحتياطات.

وقال الحساب الرسمي للأمن البيئي على موقع «تويتر» إن إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب حريق أو ضرر بالغطاء بالنباتي يعد مخالفة.

وكشف عن العقوبة التي يتعرض لها المخالف؛ حيث يتم تغريمه ماليًّا بغرامة تتراوح بين 500 ريال إلى 50 ألف ريال، بالإضافة لإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة.

وأشار إلى الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار والتي جاءت كالآتي:

- الحرص على ضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي.

- عدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار.

- ألا يتم إشعال النار أثناء هبوب الرياح.

- إطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان.

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