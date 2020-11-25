أول تعليق من وزير النقل على تحديث نظام «الخطوط الحديدية»

علق وزير النقل صالح الجاسر على الموافقة الكريمة على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية، موجهًا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الجاسر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أتشرف برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد –يحفظهما الله– بمناسبة الموافقة الكريمة على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية، التي تدشن مرحلة جديدة من تعزيز وتمكين هذه الصناعة العملاقة في المملكة».

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماع، أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24/5/1433هـ؛ وذلك على النحو الوارد في القرار.

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