صور توثق إزالة مبنى «السفينة التجاري» على نفقة مالكه بجدة

على طريق الملك عبدالعزيز

شرعت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في إزالة مبنى السفينة التجاري على طريق الملك عبدالعزيز على نفقة المالك؛ بسبب عدة مخالفات وعدم الالتزام بالتعهدات النظامية اللازمة. تأتي الإزالة عقب صدور التوجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات المبنى، ولمنع أي تجاوز للأنظمة والتعليمات. اقرأ أيضًا: صور توثق مداهمة مواقع بيع وتخزين منتجات بترولية مخالفة بجدة أمانة جدة: رفع 636 ألف طن مخلفات تجارية وإنشائية في الربع الثالث رخصة النشاط التجاري.. تنبيه من أمانة جدة حول «عقد النفايات»

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