«الجوازات السعودية» تجدد التنويه بآلية تجديد هوية مقيم وتمديد التأشيرة

إلكترونيًّا لمن هم خارج المملكة
أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة «سداد» من خلال منصة «أبشر» أو «مقيم» لصاحب العمل.
جاء ذلك ردًّا على سؤال لأحد الأشخاص غرَّد به في الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ إذ تساءل: «هل أستطيع تجديد إقامة السائق الخاص وهو خارج المملكة؛ وذلك لتمديد تأشيرة زيارة الخروج والعودة؟».
وردَّت المديرية العامة للجوازات: «مرحبًا بك.. بإمكانك تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة (سداد) من خلال منصة (أبشر) أو (مقيم) لصاحب العمل.. شاكرين تواصلك».
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