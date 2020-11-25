قال: مكانة المرأة كبيرة في ديننا وقوانيننا وعاداتنا
قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي: «إن من أهم مكتسباتنا ومصدر تقدير العالم لنا، قيمنا القائمة على العدل، ومبادئنا النابعة من المساواة».
وتابع، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نحن مجتمع يؤصل الوعي في الأجيال القادمة لإدراك قيمة كل فردٍ فيه، ذكرًا أو أنثى؛ فالتميز يقوم على العمل لا على النوع.. ومكانة المرأة كبيرة في ديننا وقوانيننا وعاداتنا».
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير «التنمية الاجتماعية»: نعزز المساواة.. والتميز يعود إلى العمل لا النوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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