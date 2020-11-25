نائب وزير «التنمية الاجتماعية»: نعزز المساواة.. والتميز يعود إلى العمل لا النوع

قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي: «إن من أهم مكتسباتنا ومصدر تقدير العالم لنا، قيمنا القائمة على العدل، ومبادئنا النابعة من المساواة».

وتابع، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نحن مجتمع يؤصل الوعي في الأجيال القادمة لإدراك قيمة كل فردٍ فيه، ذكرًا أو أنثى؛ فالتميز يقوم على العمل لا على النوع.. ومكانة المرأة كبيرة في ديننا وقوانيننا وعاداتنا».