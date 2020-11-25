«تنبيهات الأرصاد»: 4 مناطق تتعرض لأتربة.. وأمطار مرتقبة ليلًا

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض.

وأوضحت الهيئة (عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر) أن الحالة تشمل الدوادمي – الزلفي – السليل – الغاط – المجمعة – عفيف – وادي الدواسر، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر إلى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا مماثلًا إلى منطقة مكة المكرمة، تضمَّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية.

وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة، أن الحالة تشمل محافظات (الخرمة – الموية – تربة – رنية) مشيرةً إلى أنها تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّن رياحًا نشطةً، وأتربةً مثارةً مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيَّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، وتشمل محافظات (الحناكية – العلا – المدينة المنورة – المهد –خيبر).

ونبهت الهيئة أيضًا إلى حالة مماثلة في الحدود الشمالية تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، مشيرةً إلى أنها ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، وتشمل (العويقيلة – رفحاء – عرعر).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت، في تقريرها عن حالة الطقس، نشاطًا للرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة).

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