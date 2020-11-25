أكدت أنه يتم التقيد بما تم تحديده
حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجدل بخصوص تغيير المهن في التأشيرات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي عامل اسم تأشيرته (عامل معماري) أبغي أغيره إلى (عامل في كوفي شوب).. مسموح؟ وكم الرسوم؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» موضحًا: «يتم التقيد عند استقدام العمالة بالمهن التي تم تحديدها عند الموافقة على رصيد التأشيرات».
اقرأ أيضًا:
الموارد البشرية توضح خطوات استرداد رسوم تأشيرات العمالة المنتهية بعد عامين
التأشيرات التعويضية.. وزارة «الموارد البشرية» تحدد الضوابط والشروط
كانت هذه تفاصيل خبر تغيير المهن في التأشيرات.. وزارة «الموارد البشرية» تحسم الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.