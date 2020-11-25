تغيير المهن في التأشيرات.. وزارة «الموارد البشرية» تحسم الجدل

حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجدل بخصوص تغيير المهن في التأشيرات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي عامل اسم تأشيرته (عامل معماري) أبغي أغيره إلى (عامل في كوفي شوب).. مسموح؟ وكم الرسوم؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» موضحًا: «يتم التقيد عند استقدام العمالة بالمهن التي تم تحديدها عند الموافقة على رصيد التأشيرات».

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