بالصور.. قائد مركبة يوثِّق مخالفته على مواقع التواصل.. «مرور الطائف» يتدخل

تمكَّن رجال مرور منطقة الطائف من ضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي، توثق مخالفته وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنه سيُحال قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

وأورد «المرور» صورًا للمركبة المضبوطة، وعلق عليها قائلًا: «مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».

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