شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف عامل و2700 آلية .. استعداد مبكر لأمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة محافظة جدة استعداداتها لموسم الأمطار الحالي بتكثيف الجهود الميدانية ونشر فرق العمل والمعدات المشاركة في الخطة الموسمية وتوزيعها على 21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز بنطاق 19 بلدية فرعية، وذلك للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

ورفعت أمانة جدة مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال حصر المواقع الحرجة وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة تصريف ورفع المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية، وشملت الاستعدادات أعمال الرصد والمكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع تواصل جهود الأمانة في تنفيذ مشروعات شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

وبينت الأمانة تواصل التنسيق مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى متمثلة في مركز الأزمات والكوارث بالإمارة والدفاع المدني والمرور والشرطة والهيئة العامة للأرصاد وشركة الكهرباء، كما يجري الاستفادة من نظام ماطر لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.

وكانت لجنة الأمطار الدائمة بالأمانة قد خصصت نحو 3 آلاف عاملاً على فترتين صباحية ومسائية، وأكثر من 2700 معدة وآلية موزعة على مراكز الإسناد ونقاط الإرتكاز بنطاق 19 بلدية فرعية للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من الطرق والشوارع لا سيما المواقع الحرجة منها.