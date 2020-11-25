ميغان ماركل تكشف عن سر مؤلم للغاية مرت به مع الأمير هاري 

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت الممثلة الأمريكية السابقة، ميغان ماركل، أنها مرت مع زوجها الأمير هاري بتجربة مؤلمة للغاية سببت لهما حزنًا كبيرًا، إذ تعرضت دوقة ساسكسس إلى الإجهاض في شهر يوليو الماضي.

وكتبت في مقال لصحيفة نيويورك تايمز عرضت فيها تجربتها قائلة: في صباح أحد أيام شهر يوليو الذي بدأ كالمعتاد مثل أي يوم آخر بتحضير وجبة الإفطار والعناية بالكلاب وتناول الفيتامينات والبحث عن الجوارب المفقودة توجهت إلى سرير ابني لتغيير حفاظته وحينها شعرت بتقلص حاد ركعت بسببه على الأرض من شدة الألم، وكان علي في الوقت نفسه الغناء لطفلي حتى يهدأ، كنت أعرف وأنا أمسك بطفلي البكر، أنني أفقد طفلي الثاني.

وتابعت: بعد ساعات، استلقيت على سرير المستشفى ممسكة بيد زوجي، وشعرت بعرق كفه وقبلته المبللة بالدموع على مفاصل أصابعي، بينما كنت أحدق في الجدران البيضاء الباردة.

وأردفت: جلست في سرير المستشفى، أشاهد قلب زوجي ينفطر وهو ممسك بقطعة مني ومنه ويودعها للأبد.

واستطردت ميغان ماركل: في هذا العام، عانى الكثيرون من الخسارة والألم وفقدان الأحباء، علاوة على كل هذا، يبدو أننا لم نعد نتفق على ما هو حقيقي، نحن لا نتشاجر فقط على آرائنا حول الحقائق، نحن مستقطبون حول ما إذا كانت الحقيقة حقيقة، وهذا الاستقطاب، إلى جانب العزلة الاجتماعية المطلوبة لمحاربة وباء كورونا، جعلنا نشعر بالوحدة أكثر من أي وقت مضى.

وتابعت: يعني فقدان طفل تحمل حزنًا لا يطاق تقريبًا، يعاني منه الكثيرون ولكن يتحدث عنه القليلون، وفي ظل خسارتنا، اكتشفت أنا وزوجي أنه في غرفة بها 100 امرأة، ستعاني 10 إلى 20 منهن من الإجهاض، ومع ذلك، على الرغم من القواسم المشتركة المذهلة لهذا الألم، لا يتحدث أحد.

وقالت دوقة ساسكس، ميغان ماركل: غالبًا ما يصبح عبء الحزن أخف عندما نتشارك ألمنا وبذلك نتخذ معًا الخطوات الأولى نحو الشفاء، وهو ما أدعو إليه هنا، كثير منا انفصل عن أحبائه، ويعيش بمفرده، قد تكون مريضًا وخائفًا أو تكافح للعثور على شيء، لكن في خضم كل ذلك دعونا نلتزم بسؤال الآخرين: هل أنت بخير ؟ دعونا نتشارك آلامنا لنخفف من حدة الحزن.