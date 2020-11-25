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الزكاة والدخل تضبط 15 مخالفة ضريبية في ضباء
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت الفرق الرقابية في الزكاة والدخل من ضبط 15 مخالفة ضريبة في محافظة ضباء.
وقالت الهيئة : نواصل جهودنا للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة الضريبية، حيث تم ضبط (15) مخالفة ضريبية ضمن الجولات التفتيشية على (40) منشأة في قطاع التجزئة بمحافظة ضباء.
ولفتت إلى أن المخالفات تنوعت بين عدم وجود الرقم الضريبي، عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.
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