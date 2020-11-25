، روسيا: عدد العاملين بعيداً عن المكاتب يزداد بمقدار 110 مرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزارة العمل: قفز من 30 ألفاً منذ عام إلى 3.5 مليون عامل

أعلن ناطق باسم وزارة العمل الروسية، أن عدد المواطنين الروس العاملين بعيداً عن المكاتب ازداد منذ بدء تفشي فيروس كورونا في روسيا بمقدار 110 مرات.

وأضاف، في حديث أدلى به، الأربعاء، لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن 30 ألف شخص كانوا يعملون منذ عام في روسيا بعيداً عن المكاتب.. أما اليوم، فانتقل إلى نظام العمل هذا نحو 6.5% من العاملين، أي 3.5 مليون مواطن روسي، ما يزيد بمقدار 110 مرات عمّا هو عليه مطلع العام الجاري.

وأفادت وزارة العمل بأن أغلبية العاملين عن بُعد هم سكان موسكو وبطرسبورغ.

يُذكر أن مجلس الدوما (البرلمان الروسي) تبنى قانون العمل عن بُعد الذي ينظم واجبات أرباب العمل إزاء العاملين بعيداً عن المكاتب.

ويرى نواب البرلمان الروسي أن نظام العمل عن بُعد سيتطوّر في روسيا لأن كلا الجانبين (العمال وأرباب العمل) يستفيدان منه.وزارة العمل الروسية فيروس كورونا الجديد