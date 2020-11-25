، قطعة حصاة تخترق عين ثلاثيني.. و"سعود الطبية" تنقذه من العمى بجراحتين ،

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نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم طب وجراحة العيون في إنقاذ مريض ثلاثيني من العمى وفقدان العين، بعدما اخترقت عينه قطعة حصاة.
وأوضحت المدينة أن الفحص بيّن أن الحصى اخترقت القرنية كاملة ثم عدسة العين كاملة واستقرت في قاع العين مسببة ثقبًا في الشبكية.
وأشارت المدينة إلى أن فريقًا طبيًا متخصصًا بقيادة استشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي الدكتور خالد علام، أجرى عمليتين خلال أسبوع، الأولى من أجل إقفال القرنية وإزالة الماء الأبيض المتكوّن من أثر الحصى.
ونوّهت المدينة بأنه بعد العملية جرى خضوع المريض للراحة مع المضادات الحيوية لمنع تكون التهاب بكتيري داخل العين وإعطاء الوقت الكافي لتعافي القرنية، ومن ثم إجراء العملية الثانية لإزالة السائل الزجاجي وإزالة الحصى عن طريق فتحة من خلال القرنية، كانت مقاسها تبلغ 4 مم × 2 مم، وبعد إزالة الحصى تم تثبيت الشبكية بالليزر وإضافة زيت السيليكون للعين، والمريض في طريقه للتعافي.
وأفادت بأن العملية الأولى استغرقت ساعة كاملة، والثانية نحو 3 ساعات، وخرج المريض من المدينة بعد إتمامه كورس المضاد الحيوي.
وشدّدت المدينة على ضرورة ارتداء نظارات حماية العين للوقاية من مثل هذه الإصابات.مدينة الملك سعود الطبية
قطعة حصاة تخترق عين ثلاثيني.. و"سعود الطبية" تنقذه من العمى بجراحتينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-25
نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم طب وجراحة العيون في إنقاذ مريض ثلاثيني من العمى وفقدان العين، بعدما اخترقت عينه قطعة حصاة.
وأوضحت المدينة أن الفحص بيّن أن الحصى اخترقت القرنية كاملة ثم عدسة العين كاملة واستقرت في قاع العين مسببة ثقبًا في الشبكية.
وأشارت المدينة إلى أن فريقًا طبيًا متخصصًا بقيادة استشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي الدكتور خالد علام، أجرى عمليتين خلال أسبوع، الأولى من أجل إقفال القرنية وإزالة الماء الأبيض المتكوّن من أثر الحصى.
ونوّهت المدينة بأنه بعد العملية جرى خضوع المريض للراحة مع المضادات الحيوية لمنع تكون التهاب بكتيري داخل العين وإعطاء الوقت الكافي لتعافي القرنية، ومن ثم إجراء العملية الثانية لإزالة السائل الزجاجي وإزالة الحصى عن طريق فتحة من خلال القرنية، كانت مقاسها تبلغ 4 مم × 2 مم، وبعد إزالة الحصى تم تثبيت الشبكية بالليزر وإضافة زيت السيليكون للعين، والمريض في طريقه للتعافي.
وأفادت بأن العملية الأولى استغرقت ساعة كاملة، والثانية نحو 3 ساعات، وخرج المريض من المدينة بعد إتمامه كورس المضاد الحيوي.
وشدّدت المدينة على ضرورة ارتداء نظارات حماية العين للوقاية من مثل هذه الإصابات.
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
12:18 PM
استقرت في قاع العين مسبّبة ثقباً بالشبكية وفريق متخصص نجح في إزالتها
نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم طب وجراحة العيون في إنقاذ مريض ثلاثيني من العمى وفقدان العين، بعدما اخترقت عينه قطعة حصاة.
وأوضحت المدينة أن الفحص بيّن أن الحصى اخترقت القرنية كاملة ثم عدسة العين كاملة واستقرت في قاع العين مسببة ثقبًا في الشبكية.
وأشارت المدينة إلى أن فريقًا طبيًا متخصصًا بقيادة استشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي الدكتور خالد علام، أجرى عمليتين خلال أسبوع، الأولى من أجل إقفال القرنية وإزالة الماء الأبيض المتكوّن من أثر الحصى.
ونوّهت المدينة بأنه بعد العملية جرى خضوع المريض للراحة مع المضادات الحيوية لمنع تكون التهاب بكتيري داخل العين وإعطاء الوقت الكافي لتعافي القرنية، ومن ثم إجراء العملية الثانية لإزالة السائل الزجاجي وإزالة الحصى عن طريق فتحة من خلال القرنية، كانت مقاسها تبلغ 4 مم × 2 مم، وبعد إزالة الحصى تم تثبيت الشبكية بالليزر وإضافة زيت السيليكون للعين، والمريض في طريقه للتعافي.
وأفادت بأن العملية الأولى استغرقت ساعة كاملة، والثانية نحو 3 ساعات، وخرج المريض من المدينة بعد إتمامه كورس المضاد الحيوي.
وشدّدت المدينة على ضرورة ارتداء نظارات حماية العين للوقاية من مثل هذه الإصابات.
، قطعة حصاة تخترق عين ثلاثيني.. و"سعود الطبية" تنقذه من العمى بجراحتين ،
المصدر : الخليج 365
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