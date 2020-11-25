شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تحديث نظام الخطوط الحديدية يعزز مشاركة القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية.

وبهذه المناسبة، بين الجاسر أن هذه الموافقة تدشن مرحلة جديدة من تمكين قطاع الخطوط الحديدية في المملكة نظراً للاستثمارات الكبيرة التي تشهدها المملكة في إطلاق مشروعات النقل بالخطوط الحديدية بين المدن وداخل المدن عبر مشاريع المترو، ومن أبرز سمات التعديلات منع التعديات على الخطوط الحديدية بكافة أشكالها وحماية بنيتها التحتية، وحفظ سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف الجاسر أن نظام النقل بالخطوط الحديدية المحدث يأتي متكاملاً بما يكفل تحقيق معدلات أعلى في ضبط التعديات على حرم الخطوط الحديدية والمرافق المتصلة بها بشكل عام وحماية المرخصين، ويعزز من مشاركة القطاع الخاص بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار في القطاع ويمكن الهيئة العامة للنقل من قيامها بأدوارها الرقابية والإشرافية في قطاع الخطوط الحديدية.

كما أشار الجاسر في معرض حديثه إلى أن الدولة -رعاها الله- وامتداداً لدعمها اللامحدود لقطاع الخطوط الحديدية تؤكد في إقرارها لهذا التحديث ومن خلال إضافة المواد المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية ضمن النظام، حرصها على رعاية حقوق المرخصين والمستفيدين لضمان البيئة الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع، حيث يتواكب النظام المحدث مع الهيكلة الجديدة ويدفع نحو حوكمة مشاريع الخطوط الحديدية في المملكة، كما سيعزز هذا التحديث من قدرة القطاع الخاص وتحفيزه للدخول في استثمارات الخطوط الحديدية العالية التنوّع، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص التوطين في هذه الصناعة الحيوية.