محمد بن راشد: رؤية السعودية أفرزت تجارب عربية حكومية تنافس العالمية

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

هنأ نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد ، القيادة السعودية بمناسبة فوز وزارة التجارة بجائزة التميز العربي كأفضل جهة حكومية.

قال الشيخ محمد بن راشد: أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من ٥٠٠٠ مشاركة حكومية عربية .. رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية.

ويمثل فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية، إنجازاً وطنياً وتتويجاً للأداء الحكومي في المملكة، وهي إحدى ثمار رؤية 2030.

وجاء فوز الوزارة نتيجة للتميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وحرصت وزارة التجارة على إعادة الهيكلة لتتواءم مع رؤية 2030 وحدثت استراتيجيتها للارتقاء بالبيئة التجارية، واهتمت بهندسة الإجراءات وحوكمة الأعمال واستقطاب وتمكين الكفاءات المميزة، لتكون نموذج للتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.

كما يأتي حصول وزارة التجارة على جائزة “أفضل خدمة حكومية” عن (خدمة أسس شركتك الإلكترونية) نتيجة للتطوير والتحسين لتسهيل بدء وممارسة العمل التجاري، ونتج عنها تأسيس أكثر من 13 ألف شركة.

ونتيجة لتحسينات وإصلاحات بيئة الأعمال تقدمت المملكة في المؤشرات الدولية، وصنفت الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير سهولة الأعمال للبنك الدولي، وقفزت 103 مراتب في مؤشر “بدء النشاط التجاري” (38 عالميًا) وحلت ثالثًا في مؤشر “حماية أقلية المستثمرين”، وضمن أبرز 10 دول في العالم نموًا في التجارة الإلكترونية.

يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تكرّم النماذج العربية الرائدة في 15 فئة، أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وهي الأولى من نوعها والأكبر عربيًا في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري.

يشار إلى أن وزارة التجارة منحت قبل أسبوعين شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة كأول جهة حكومية تحصل عليها في المملكة، لتكون ضمن 4 جهات حكومية فقط حصلت على هذه الشهادة حول العالم.

