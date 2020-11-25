وسم : حالة سقيا الجوية تشتد نهاية الأسبوع

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز وسم أن تشتد الحالة الجوية سقيا منتصف ونهاية الأسبوع المقبل.

وأصدر المركز عدة تنبيهات من أمطار رعدية ابتداء من مساء الخميس المقبل تشتد وتصبح غزيرة أحيانا مساء الجمعة وحتى صباح الأحد. ولفت إلى أن هذه الحالة سوف تتجدد نهاية الأسبوع المقبل.

وكان الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، توقع أن تشهد العديد من المدن اليوم نشاطاً في الرياح السطحية من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المدينة وحائل وتبوك ومكة وغرب وجنوب الرياض وعلى المنطقة الشمالية.

وقال الحصيني: متوقع خلال “36” ساعة -بإذن الله- من فجر من يوم الخميس 1442/4/11هـ إلى ليلة الجمعة أن تبدأ الحالة الممطرة سقيا على أجزاء من المناطق التالية مكة بما فيها جدة والباحة وعسير وجازان بما فيها السواحل وشرق هذه المناطق ثم تمتد الخميس نواحي منطقة القصيم ثم منطقة الرياض ليلة الجمعة تمتد إلى أجزاء من المدينة الشمالية وغرب نجران والكويت وعمان والإمارات واليمن.

توقعات طقس المدينة

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء.

تنبيه من طقس مكة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة، والليث، والعرضيات.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة).

حالة الطقس اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

تقلبات جوية وجريان السيول

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أمس أن تشهد السعودية حالة من التقلبات الجوية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق قد تودي إلى جريان الأودية والسيول المنقولة وتساقط البرد على بعض المناطق بدءاً من اليوم الأربعاء.