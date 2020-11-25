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الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مكة وجازان وتبوك
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبهت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، والعاصمة المقدسة والكامل، وأضم، وميسان، والجموم. مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 11 مساء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على محافظات أبو عريش، واحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، وصامطة، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.
كذلك نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.
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