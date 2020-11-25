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2020-11-25 أمانة جدة تزيل مبنى السفينة المخالف متابعات الخليج 365 - الرياض أزالت أمانة جدة مبنى السفينة الشهير، على طريق الملك عبدالعزيز. وقالت الأمانة إن الإزالة بسبب عدة مخالفات وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.

وأظهرت عدة صور نشرتها الأمانة عملية إزالة المبنى الذي تم تصميمه على هيئة سفينة عملاقة تقف بجوار رصيف الميناء.



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