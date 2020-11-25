تنبيه من الأرصاد لأهالي حائل: غبار يحد الرؤية حتى الـ6 مساء

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح سطحية نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية تشمل محافظات الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السادسة ‏مساءً.‏

وفي وقت سابق أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

تنبيه من طقس مكة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة، والليث، والعرضيات.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة).

حالة الطقس اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

تقلبات جوية وجريان السيول

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أمس أن تشهد السعودية حالة من التقلبات الجوية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق قد تودي إلى جريان الأودية والسيول المنقولة وتساقط البرد على بعض المناطق بدءاً من اليوم الأربعاء.