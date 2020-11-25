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شكرا لقرائتكم بوتين : أنا ممتن جدًا للملك سلمان وولي العهد لدعم أسواق النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بوتين : أنا ممتن جدًا للملك سلمان وولي العهد لدعم أسواق النفط
متابعات الخليج 365 - واس
أعرب فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، اليوم، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التعاون الفاعل في مجموعة “أوبك +” وإسهامه المشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وقال بوتين، خلال حفل تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب: “تتعاون روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل فاعل في مجموعة “أوبك +”، ما يسهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، ونحن ممتنون جدًا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد”.
وأضاف الرئيس الروسي : “علاقات روسيا مع المملكة العربية السعودية، إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط، تتطور بشكل متزايد، وقد اكتسبت مؤخرًا طابعًا واسعًا ومتعدد الأوجه، وهو ما سهّلته الاتفاقيات التي جاءت عقب زيارة الرياض في أكتوبر 2019”.
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