- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم فيديو.. مواطنة تدير محل زهور في حفر الباطن: إقبال وتشجيع الأهالي أكبر حافز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. مواطنة تدير محل زهور في حفر الباطن: إقبال وتشجيع الأهالي أكبر حافز
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن
افتتحت المواطنة عبير المطيري مشروعها الخاص وهو عبارة عن محل لتنسيق الورد في محافظة حفر الباطن وهو من المشاريع القليلة التي تديرها مواطنات في المحافظة.
وقالت عبير المطيري في تصريح لـ”متابعات الخليج 365” من خلال موهبتي في تنسيق الورد ومن خلال دراستي أحببت أن أفتح مشروعي الخاص بي وتحقق ذلك بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة في تمكينها للمرأة من خلال رؤية 2030.
وتابعت المطيري: في البداية قدمت على ريادة وتبنوا مشروعي وقمت بإعداد دراسة الجدوى لمشروعي معهم والحمد لله دخلت بفكر وخرجت بفكر آخر وتعلمت نقاطاً مهمة.
وأضافت: وجدت إقبالاً وتشجيعاً كبيراً من أهالي حفر الباطن وثقة الأغلب فيما أقدم من بوكيهات وتنسيقات لهداياهم ومناسباتهم.
في سياق آخر، نظمت غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة ريادة الأعمال وبالتعاون مع عيادات الأعمال جلسات استشارية ريادية مع عدد من رواد الأعمال والمستشارين عبر منصة ZOOM بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مواطنة تدير محل زهور في حفر الباطن: إقبال وتشجيع الأهالي أكبر حافز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.