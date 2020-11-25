2020-11-25

فيديو.. مواطنة تدير محل زهور في حفر الباطن: إقبال وتشجيع الأهالي أكبر حافز

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

افتتحت المواطنة عبير المطيري مشروعها الخاص وهو عبارة عن محل لتنسيق الورد في محافظة حفر الباطن وهو من المشاريع القليلة التي تديرها مواطنات في المحافظة.

وقالت عبير المطيري في تصريح لـ”متابعات الخليج 365” من خلال موهبتي في تنسيق الورد ومن خلال دراستي أحببت أن أفتح مشروعي الخاص بي وتحقق ذلك بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة في تمكينها للمرأة من خلال رؤية 2030.

وتابعت المطيري: في البداية قدمت على ريادة وتبنوا مشروعي وقمت بإعداد دراسة الجدوى لمشروعي معهم والحمد لله دخلت بفكر وخرجت بفكر آخر وتعلمت نقاطاً مهمة.

وأضافت: وجدت إقبالاً وتشجيعاً كبيراً من أهالي حفر الباطن وثقة الأغلب فيما أقدم من بوكيهات وتنسيقات لهداياهم ومناسباتهم.

في سياق آخر، نظمت غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة ريادة الأعمال وبالتعاون مع عيادات الأعمال جلسات استشارية ريادية مع عدد من رواد الأعمال والمستشارين عبر منصة ZOOM بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.



