الأرصاد السعودية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وخريطة سقوط الأمطار

في أحدث بيان لها بشأن حالة الطقس في جميع أنحاء المملكة خلال الأيام المقبلة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على بعض المناطق، بدءًا من اليوم الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل، ومن بين المناطق الأكثر تأثرًا (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وحائل والحدود الشمالية)، والتي تصل فيها الأمطار إلى الغزيرة والرعدية، بينما تكون متوسطة في أماكن أخرى، بين تشهد مناطق الحدود والمناطق الجبلية سيول جارفة.

حالة الطقس بالسعودية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة، مع تساقط البَرد، وسيول من مساء اليوم، وكذلك هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة على الكثير من المناطق تمتد حتى السبت المقبل، بينما قد تكون أشد غزارة على على المحافظات الجنوبية بمنطقة المدينة المنورة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة والحناكية والمهد ووادي الفرع، كما هو موضح بصورة البيان التالي:

وأمطار غزيرة بجازان

كما تشهد مدينة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وأتربة مثارة وسيول، من يوم الخميس إلى يوم الأحد، وتتعرض أيضًا منطقة القصيم لهطول أمطار متوسطة، تصل إلى غزيرة، وهطول أمطار متوسطة، تصل إلى غزيرة، على المنطقة الشرقية مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة، وتساقط البَرد، من يوم الخميس إلى الأحد، وتشمل حفر الباطن والنعيرية والخفجي، بينما حذر الدفاع المدني المواطنين بالابتعاد عن الأودية ومخرات السيول.