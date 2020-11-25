شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات تطيح بمبنى «السفينة» الشهير بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏⁧‫اعلنت أمانة جدة⁩ عبر حسابها في تويتر إزالة مبنى السفينة على طريق الملك عبدالعزيز (التحلية سابقاً)، بسبب مخالفات عدة وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.

وطبقا لمعلومات "الخليج 365" فإن المبني مضى عليه نحو 18 عاماً ولم يتم تشغيله سوى أشهر تجريبية، وخطط بأن يكون مطاعم متعددة، ويمتلك المطعم رجل أعمال معروف غادر المملكة قبل سنوات على خلفية قضية شهيرة أوقف على إثرها وظل مطلوباً للمحاكمة، وأنشأ المبنى ليكون موقعاً استثمارياً لم يكتب له النجاح.

وأكدت المصادر أن سبب الإزالة عدم استكمال التصاريح للمبنى، بما تعهد به سابقاً المالك لتصحيح بعض الاشتراطات للموقع، وإيجاد مواقف وتشغيل الموقع واستكمال ما يتعلق بالسلامة.