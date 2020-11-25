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حددت لجنة الخدمات الطبية والإسعافية برالي حائل الدولي 2020، اليوم، القوى البشرية الطبية والإسعافية، ومواقع التمركز، وسيارات الإسعاف والسيارات المساندة، والعيادات الميدانية والتجهيزات المطلوبة لطائرتي الإخلاء الطبي.
وتم كذلك تحديد آلية فحص كورونا للمشاركين من متسابقين ومنظمين وفِرَق صيانة وإعلاميين، وتطبيق كل الاحترازات والبرتوكولات الطبية المقررة من وزارة الصحة والاتحاد السعودي خلال فترة إقامة الرالي في جميع المواقع.
جاء ذلك إثر اجتماع اللجنة برئاسة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيا، مع فريق من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ممثلًا في مدير الرالي ومساعدة ومساعد المدير الطبي لرالي حائل الدولي، في مقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل.
لجنة الخدمات الطبية والإسعافية رالي حائل الدولي 2020
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 12:00 PM
جهّزت القوى البشرية والطبية والإسعافية وعياداتها الميدانية والإجراءات الوقائيةلجنة الخدمات الطبية برالي حائل 2020 تحدد مهامها ومواقعها
حددت لجنة الخدمات الطبية والإسعافية برالي حائل الدولي 2020، اليوم، القوى البشرية الطبية والإسعافية، ومواقع التمركز، وسيارات الإسعاف والسيارات المساندة، والعيادات الميدانية والتجهيزات المطلوبة لطائرتي الإخلاء الطبي.
وتم كذلك تحديد آلية فحص كورونا للمشاركين من متسابقين ومنظمين وفِرَق صيانة وإعلاميين، وتطبيق كل الاحترازات والبرتوكولات الطبية المقررة من وزارة الصحة والاتحاد السعودي خلال فترة إقامة الرالي في جميع المواقع.
جاء ذلك إثر اجتماع اللجنة برئاسة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيا، مع فريق من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ممثلًا في مدير الرالي ومساعدة ومساعد المدير الطبي لرالي حائل الدولي، في مقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل.
، لجنة الخدمات الطبية برالي حائل 2020 تحدد مهامها ومواقعها ،
المصدر : الخليج 365
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