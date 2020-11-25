، كورونا في روسيا.. أكبر زيادة للوفيات وتراجع الإصابات لليوم الثاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى مليونين و162503 حالات

سجلت روسيا اليوم الأربعاء 23675 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في تراجع بمعدلات الإصابة لليوم الثاني على التوالي؛ في حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 507 في أعلى زيادة يومية.

بذلك وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى مليونين و162503 إصابات، منها 37538 حالات وفاة، حسب ما أفاد به مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز في تحديثه اليومي، أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 25748 شخصًا خلال اليوم الماضي؛ ليصل إلى مليون و660419، مع بقاء 464546 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم" في العاصمة موسكو، واصل عدد الإصابات الجديدة انخفاضه ليصل إلى 4685، بعدما كان 5838 أمس الثلاثاء؛ في حين بلغت زيادة الوفيات 75 حالة؛ لتبقى فوق الـ70 منذ أكثر من أسبوع.

وفي بطرسبورغ، سجلت مؤشرات تفشي الوباء أرقامًا قياسية جديدة مع 3421 إصابة و85 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما رصدت في المدينة أكبر زيادة يومية للمتعافين أيضًا (1769 شخصًا).روسيا فيروس كورونا الجديد